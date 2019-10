Le Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement tiendra sa cinquième réunion extraordinaire à Abidjan

Qui : Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement

Quoi : 5ème réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs

Où : Abidjan, Hôtel Ivoire, Côte d’Ivoire

Quand : le 31 octobre 2019

Le Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement (AfDB.org), tiendra sa cinquième réunion extraordinaire le jeudi 31 octobre 2019 au Sofitel, Abidjan, Hôtel Ivoire. Au cours de cette réunion, les actionnaires de la Banque prendront des décisions importantes et une annonce majeure est attendue.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque représente les 80 membres, dont 54 pays du continent africain et 26 pays des Amériques, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie.

Contact pour les médias :

Alkassoum Diallo

Département de la communication et des relations extérieures

Banque africaine de développement

Email : a.a.diallo@afdb.org

A propos de la Banque :

La Banque africaine de développement (AfDB.org) a été créée en 1964 par 33 pays africains, dont beaucoup venaient tout juste d’obtenir leur indépendance. Leur objectif était de disposer d’une institution africaine de financement du développement pour gérer les problèmes africains et sous le contrôle de l’Afrique, rôle effectivement joué par la Banque depuis sa création. La Banque compte actuellement 80 pays membres, dont 54 États du continent africain, et 26 États des Amériques, Europe, Moyen-Orient et Asie.

Outre son rôle unique et central dans la transformation économique de l’Afrique, la Banque dispose de plusieurs avantages comparatifs et d’une expérience et de compétences considérables dans les domaines suivants : investissement dans des infrastructures de qualité, renforcement du secteur privé africain, promotion de l’intégration régionale, renforcement de la gouvernance économique ; et mobilisation des fonds de développement pour l'Afrique.