Le Conseil exécutif de l’Union africaine apporte son soutien à Akinwumi Adesina pour un deuxième mandat à la présidence de la Banque africaine de développement

Le Conseil exécutif de l’Union africaine a exprimé, début février à l’occasion du Sommet de l’UA à Addis-Abeba, son soutien au président de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), Akinwumi Adesina, pour l’exécution d’un deuxième mandat à la tête de l’institution.

La décision a été prise lors de la 36ème session ordinaire du Conseil organisée les 6 et 7 février derniers dans la capitale éthiopienne.

Akinwumi Adesina a été élu à la présidence de la Banque par son Conseil des gouverneurs le 28 mai 2015 lors des Assemblées annuelles tenues à Abidjan. Il est le huitième président du Groupe de la Banque africaine de développement et le premier Nigérian à occuper cette fonction.

Fin octobre 2019, les actionnaires de la Banque ont approuvé une augmentation de capital historique de 115 milliards de dollars. Cette recapitalisation de la Banque, passée de 93 à 208 milliards de dollars, est une indication du soutien ferme exprimé par le Conseil des gouverneurs dans la principale institution financière du continent.

Akinwumi Adesina est un économiste du développement de renommée internationale. Il a occupé plusieurs postes à haute responsabilité, notamment auprès de la Fondation Rockefeller et comme ministre de l’Agriculture et du Développement rural du Nigeria de 2011 à 2015.

Le Conseil exécutif de l’Union africaine comprend les ministres des Affaires étrangères représentant les 55 États membres de l’UA.

En décembre 2019, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a également soutenu la candidature (https://bit.ly/2Td0iVY) du président Adesina à sa réélection à la tête de la Banque. Un vote aura lieu lors des Assemblées annuelles prévues en mai prochain à Abidjan.

Contact de presse :

Olufemi Terry

Département des communications et des relations extérieures de la Banque africaine de développement

Courriel : o.terry@afdb.org

About the African Development Bank Group:

The African Development Bank Group (AfDB) (www.AfDB.org) is Africa’s premier development finance institution. It comprises three distinct entities: the African Development Bank (AfDB), the African Development Fund (ADF) and the Nigeria Trust Fund (NTF). On the ground in 37 African countries with an external office in Japan, the AfDB contributes to the economic development and the social progress of its 54 regional member states. For more information: www.AfDB.org