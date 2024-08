INTERNATIONAL Le Fonds saoudien pour le développement célèbre ses 50 ans d’impact mondial

Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Août 2024



Sous le thème Célébrant 50 Ans d’Impact Mondial, le Fonds saoudien pour le développement (FSD) accueillera un dîner de gala le 1er septembre 2024, pour commémorer ses efforts marquants en matière de promotion du développement et du progrès mondiaux durables au cours des cinq dernières décennies.

Depuis sa création en 1974, le FSD est le bras du Royaume d'Arabie saoudite dans le domaine du développement international, chargé de soutenir des initiatives de développement durable dans les régions d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, ainsi qu’en Amérique latine, les Caraïbes et en Europe de l'Est. Grâce à son engagement envers la collaboration et le partenariat, le travail du FSD permet de financer des projets d’aide aux personnes les plus démunies à travers le monde entier. Le FSD s'engage également à soutenir les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement (PEID), en reconnaissant les défis et vulnérabilités uniques auxquels ils sont affrontés.



S.E. Sultan Al-Marshad, directeur général du Fonds saoudien pour le développement, a déclaré : « Au cours de ces 50 dernières années, le FSD travaille de concert avec les communautés et les partenaires pour créer un changement transformateur en matière de développement. Nos programmes ont eu impact significatif sur presque tous les aspects de société, permettant de construire des infrastructures sociales essentielles tels que les routes, les hôpitaux et les écoles ; ainsi que d’autonomiser les communautés par le biais d'initiatives en matière de l'éducation, des soins de santé, de l'eau et de l'assainissement, des énergies renouvelables, de l'agriculture, des transports et des communications, de l'industrie et de l'exploitation minière, etc. À cette étape importante dans notre parcours, nous tenons à réaffirmer notre engagement à dynamiser la collaboration et l'unité mondiales, à créer des plans inclusifs pour soutenir le développement social, économique et humain, et à favoriser la prospérité économique dans les pays en développement du monde entier. »



Le dîner de gala commémorant le 50ème anniversaire du FSD réunira les partenaires et leaders en matière du développement mondial, ainsi que des représentants gouvernementaux, des experts mondiaux et des universitaires, pour célébrer l'héritage du Fonds et du Royaume d'Arabie saoudite en matière de développement, ainsi que son ambition future visant à bâtir un avenir plus équitable et plus durable pour tous.





