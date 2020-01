Le Forum Africain Fixe la Date et le Lieu du Colloque Sur le Cameroun

Le 02 juillet 2019, Le Forum Afrique (le Forum) (http://www.AfricaForum.org/), un regroupement d'anciens chefs d'État et de gouvernements africains, ainsi que d'autres dirigeants africains, a publié un communiqué dans lequel il annonçait son intention de tenir un colloque sur le Cameroun. L'objectif du colloque, tel qu’indiqué dans ce communiqué, est de s'informer sur les défis actuels auxquels le pays est confronté, afin qu’il puisse apporter son soutien à la résolution pacifique de ceux-ci.

Le Forum Afrique, a fixé la date et le lieu du colloque pour Avril 2020 au Kenya. Cinq cent (500) Camerounais seront invités à participer au colloque, représentant une variété de parties prenantes, notamment des leaders d'opinion, la société civile, le gouvernement du Cameroun, les partis politiques, les autorités traditionnelles, les organismes religieux, différents groupes, les jeunes leaders, les Camerounais de la Diaspora et plus. Le Forum comptera sur la bonne volonté des participants invités, pour avoir un dialogue ouvert et honnête qui sera la pierre angulaire sur laquelle une solution viable à la crise au Cameroun pourra être trouvée.

Le 28 Août 2019, Le Forum Afrique a mis sur pied un site web pour le colloque (http://bit.ly/2RvRQAq), une plateforme pour permettre aux Camerounais de contribuer en partageant leurs points de vue sur les causes et les solutions potentielles aux crises qui affectent actuellement le Cameroun.

Le Forum Afrique remercie ceux qui ont partagé leurs points de vue via le site Web et encourage les autres Camerounais, à faire de même afin que toutes les perspectives puissent être prises en considération lors de la tenue du colloque. De plus, le Forum invite les Camerounais qui souhaitent prendre part au colloque à remplir le formulaire approprié disponible sur le site web.