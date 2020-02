ACTUALITES Le Forum africain de l’énergie 2020 abordera l’ODD7 et l’impact des investissements énergétiques

Le Forum africain de l’énergie 2020 (AEF, African Energy Forum) (www.Africa-Energy-Forum.com) accueillera la présidente Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l’initiative Énergie durable pour tous (SEforALL) et coprésidente d’ONU-Énergie, qui présidera les séances d’ouverture. Mme Ogunbiyi a déclaré : « L’Afrique est une région pleine de promesses et d’opportunités économiques. Pourtant, alors même qu’il ne nous reste plus qu’une décennie pour atteindre le septième objectif de développement durable (ODD), plus de 573 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité en Afrique, ce qui porte atteinte au potentiel économique, à la situation sanitaire et à la prospérité de la région. Le moment est venu pour nous tous de nous unir afin de favoriser les investissements, de prendre des engagements audacieux et de créer de nouveaux partenariats capables d’offrir une énergie fiable, moderne et durable à un prix abordable à tous les Africains. » Programme 2020 Le Forum aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2020 à Barcelone, en Espagne, et offrira des séances dynamiques privilégiant l’interactivité entre les panélistes et les délégués, avec des séances de questions-réponses interactives, des séances approfondies, des tables rondes et des débats percutants. L’AEF consacrera un volet au rôle de l’Afrique dans la réalisation de l’ODD7, qui « garantit l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable », avec des débats portant sur la manière dont le continent peut répondre aux demandes énergétiques compte tenu des objectifs mondiaux de durabilité. Le volet Technologie & Outils étudiera comment se déroulera la 4e révolution industrielle en Afrique, en abordant les thèmes de l’avenir des batteries, des technologies de rupture et de l’intelligence artificielle en 2020 et au-delà. Une séance spéciale de signature de projets se tiendra le premier jour du Forum, au cours de laquelle des partenaires et des sponsors signeront en direct des projets énergétiques avec des partenaires des secteurs public et privé devant le public de l’AEF. L’initiative EnergyNet Student Engagement revient pour inviter des étudiants prometteurs en finance, droit et ingénierie, en provenance d’Afrique et du pays hôte, l’Espagne, à rencontrer les ministres de l’Énergie, participer à des ateliers et découvrir les possibilités de développement énergétique dans leurs pays respectifs. Points forts des rencontres L’Africa Challenge Cup reviendra à l’AEF en juin : il s’agit d’un championnat de football qui cherche à lever des fonds pour des associations de bienfaisance tout en offrant une opportunité exceptionnelle aux sponsors et aux délégués pour se rencontrer. Barcelone est la ville idéale pour tirer parti du succès du championnat 2019 et dépasser le montant de notre don. Une nouveauté en 2020 : l’AEF organisera un quizz portant sur l’industrie, destiné aux équipes de sponsors et de délégués. Pendant les 3 jours du forum, des séries de quizz seront organisées dans le hall d’exposition tout au long du programme. L’équipe lauréate sera récompensée au cours d’une cérémonie de remise des prix, qui aura lieu lors de la cérémonie de clôture de l’AEF 2020.

Plus de 2000 preneurs de décisions des secteurs public et privé devraient participer à ce 22e Forum africain de l’énergie en juin. Distribué par APO Group pour Africa Energy Forum. Pour de plus amples informations ou pour savoir comment participer, veuillez contacter :

Responsable du marketing : Amy Offord, responsable du marketing

Dates du Forum : du 30 juin au 3 juillet 2020

Site du Forum : Fira Barcelona Montjuïc, Barcelone, Espagne

Organisateur : EnergyNet

E-mail : events@energynet.co.uk

Tél. : +44 (0)20 7384 8068

Rendez-vous sur le site : www.Africa-Energy-Forum.com

