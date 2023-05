Le Forum des affaires Dubaï-Mozambique met en vedette les opportunités d'investissement et de commerce mutuels

En présence de plus de 160 délégués et 50 entreprises mozambicaines et avec plus de 50 réunions bilatérales, le forum a permis aux acteurs économiques des deux parties d'échanger des mises à jour et de discuter du potentiel commercial et économique mutuellement bénéfique, en particulier dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie (y compris le pétrole et le gaz) et des services logistiques.



S.E Sultan Ahmed Bin Sulayem, Président de la Chambre internationale de Dubaï, a déclaré: "La mission et le forum ont été un grand succès. Nous avons organisé la mission commerciale pour attirer des entreprises mozambicaines, des investisseurs et des particuliers fortunés à Dubaï, et pour identifier les opportunités d'investissement au Mozambique pour les entreprises basées à Dubaï. Je crois fermement que nous avons atteint ces objectifs et entrevoyons un brillant avenir en termes de nouveaux accords bilatéraux, partenariats et investissements".



Au cours de la mission, Mohammad Ali Rashed Lootah, Président et PDG des Chambres de Dubaï et M. Imraan Husein, Président de l'AMEEM ont signé un protocole d'entente pour promouvoir les activités conjointes et tirer parti des ressources des chambres afin de faciliter les affaires à Dubaï.



La mission comprenait des représentants de la Chambre de Commerce du Mozambique, de l'AMEEM, de l'Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX) et de Moz Parks.



Mme Yolanda Fernandes, Vice-présidente de la Chambre de commerce du Mozambique, a souligné: "Nous sommes fiers d'avoir créé un espace qui a inspiré de nouveaux partenariats et lancé de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Nous exprimons notre plus sincère gratitude à tous nos participants, sponsors et partenaires et nous nous réjouissons de continuer à tirer parti de cet élan à l'avenir".



Pour sa part, M. Nuno Maposse, Directeur général adjoint d'APIEX a conclu: "Le forum nous a offert une excellente occasion pour présenter nos opportunités d'investissement puisque les Émirats arabes unis sont l'une des principales sources d'IDE au Mozambique. Et l'année dernière, les EAU étaient le premier investisseur étranger. Le support de Jumelage d'Entreprises (Business Matching) était la cerise sur le gâteau. Nous avons eu de belles rencontres et des pistes à suivre à notre retour à notre pays".