Le Gabon va bénéficier de plus de 100 chirurgies reconstructrices gratuites

JOHANNESBOURG, Afrique Du Sud - Le docteur Michael K. Obeng, chirurgien plasticien de Beverly Hills, et son équipe de volontaires R.E.S.T.O.R.E (Restoring Emotional Stability Through Outstanding Reconstructive Efforts (restaurer la stabilité émotionnelle grâce à une chirurgie reconstructrice exceptionnelle)) vont permettre à plus de 100 patients du Gabon de bénéficier d'une chirurgie reconstructrice gratuite. R.E.S.T.O.R.E se rendra au Gabon pour la seconde fois avec une équipe de vingt professionnels de santé afin d'offrir des chirurgies reconstructrices gratuites.



Pour la 11e année consécutive, l'équipe R.E.S.T.O.R.E et le Dr Obeng s'embarquent dans cette initiative humanitaire. Par le passé, les autres pays visités ont été le Guatemala, le Laos, le Mexique, le Nigeria et le Ghana, pays de naissance du Dr Obeng.



L'équipe de cette année comprend vingt volontaires de cinq pays et trois continents différents. Pour l'Europe, le Dr. Mehmet Atila, chirurgien plasticien allemand renommé auprès des célébrités, sera présent pour la 5e fois. Parmi les autres volontaires d'envergure, on compte Donald Obaseki, du Nigeria, et Dawn Sutherland, ancienne cadre chez Xerox et directrice des relations internationales de R.E.S.T.O.R.E. Le Dr. Barry Freeman, chef du service d'anesthésie de MiKO Plastic Surgery à Beverly Hills et le Dr. Paa-Ekow Hoyte-Williams, chef du service de chirurgie plastique de l'hôpital universitaire Komfo Anokye de Kumasi au Ghana accompagneront à nouveau l'équipe.



La mission médicale de cette année au Gabon a été rendue possible grâce à la FOBO (Foundation Omar Bongo Ondimba) et Madame Pascaline Bongo Ondimba. La FOBO a été fondée en l'honneur du regretté Omar Bongo Ondimba.



L'objectif de R.E.S.T.O.R.E - Gabon 2019 est de soigner plus de 100 patients du 8 au 15 juin 2019, pour commémorer le 10e anniversaire de la mort de son Excellence Omar Bongo Ondimba, afin de préserver son héritage de soins de santé gratuits pour les Gabonais.