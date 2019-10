ACTUALITES Le Gouvernement du Burundi adopte la suite bureautique russe MoyOffis (MyOffice)

- 22 Octobre 2019 modifié le 1 Janvier 1970





Lors du Sommet et du Forum économique Russie-Afrique 2019 qui s’est tenu à Sotchi du 23 au 24 octobre, Dmitry Komissarov, le membre du Conseil d’administration de l’Association de développeurs de produits logiciels « Otetchestvenny soft » (Logiciels russes) et le directer général de la société « Novie Oblatchnie Tekhnologii » (Nouvelles technologies cloud) (NCloudTech.com) a annoncé le début des livraisons des solutions logicielles russes MoyOffis (MyOffice.ru) à la République de Burundi. L'intégration des solutions sera réalisée par la société informatique burundaise INGO Tech s.a.r.l. L'entrée sur le marché africain a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la Russie de développement de la coopération commerciale et économique entre la Russie et les pays africains. Le sommet, qui a eu lieu à l’initiative des présidents de la Russie et de l’Égypte, a rassemblé plus de 50 Chefs d’État du continent africain. « Nous avons soigneusement analysé les programmes de bureautique existants et avons décidé d’acquérir 300 licences de la suite bureautique russe MyOffice, qui est en mesure de satisfaire nos besoins. C’est un produit moderne, fonctionnel et doté d’un haut niveau de sécurité. Il permet de déployer une infrastructure cloud sécurisée pour le travail avec des documents et des courriers électroniques dans le cadre des systèmes informatiques existants du gouvernement du Burundi », a déclaré Willy Nyamitwe, Conseiller principal du Président de la République du Burundi. La livraison annoncée prévoit le transfert de 300 licences « MoyOffis Professionalny » (MyOffice Professional) au gouvernement du Burundi et la création d'un cloud privé pour le travail commun avec des documents et des fichiers dans le cadre du système informatique de l'État. Pour le développeur de logiciels russe, MoyOffis, il s'agit d'un premier contrat international, lequel en est maintenant au stade de la mise en œuvre. « Selon des estimations indépendantes d'agences d'analyse, le nombre d'ordinateurs personnels en Afrique dépassera les 200 millions d'ici 2025. Le gouvernement de la République du Burundi suit la tendance à la numérisation et devient le premier pays africain à franchir l'étape de la mise en œuvre d'un logiciel bureautique sécurisé. Le contrat confirme non seulement le vif intérêt que suscite le produit russe MoyOffis sur le marché international, mais pose également les bases d'une coopération en matière d'initiatives dans le domaine de la formation. Je suis convaincu que l’expérience positive de la coopération avec le Burundi et la poursuite de la croissance économique des pays du continent africain entraîneront une augmentation de la part des logiciels russes dans le marché mondial », a déclaré Dmitri Komissarov, PDG de «Novie Oblatchnie Tekhnologii». Compte tenu du développement dynamique du pays et de la nécessité de passer à la gestion électronique de documents, l'Administration présidentielle, en collaboration avec le Gouvernement de la République du Burundi, recherchait une solution répondant à trois critères fonctionnels : · travail collectif avec des documents · infrastructure cloud sécurisée · mobilité et capacité multi-plateforme. L'intégration de la solution prendra plusieurs mois. Les partenaires africains ont déjà étudié les caractéristiques du produit et mené des tests approfondis. Outre la grande fiabilité du logiciel, la protection et la sécurité des documents, l’Administration présidentielle burundaise et le Gouvernement de la République ont apprécié la commodité de la collaboration dans le cloud et la possibilité d’utiliser des appareils mobiles. Ils ont également tenu compte du fait que l'interface de la suite bureautique était entièrement traduite dans plusieurs langues étrangères, dont le français, l'anglais et l'espagnol. Distribué par APO Group pour MyOffice. Contact du Presse :

Lina Udovenko

Email : lina.udovenko@myoffice.team Informations sur MoyOffis :

« Novie Oblatchnie Tekhnologii » (NCloudTech.com) est un développeur de logiciels bureautiques destinés aux communications d'entreprise et au travail avec des documents. Depuis 2013, la société conçoit des produits logiciels et des solutions cloud pour les utilisateurs russes sous la marque MoyOffis®. Applications faisant partie de la plateforme MoyOffis : Documents, Texte, Table, Présentation, Mail, Calendrier, Contacts et Messenger Logos. « Novie Oblatchnie Tekhnologii » est une entreprise à orientation sociale, qui soutient et développe des initiatives éducatives de l’État. Les produits logiciels MoyOffis sont utilisés dans le système éducatif de la Fédération de Russie. Ils servent à améliorer les connaissances en informatique et à former des spécialistes hautement qualifiés. Une version spéciale de l'application destinée aux établissements d'enseignement est distribuée sous des conditions spéciales : les écoles reçoivent le produit gratuitement, les universités, avec une remise de 93 %. Les clients de la société sont les plus grandes entreprises et organismes d’État russes. En 2019, des contrats ont été conclus avec l'Administration présidentielle, le Ministère du Développement Numérique, des Communications et des Médias de masse, la Poste de la Russie, Aeroflot, Rosgvardia, les Chemins de fer russes et de nombreux autres. En 2019, la compagnie Kaspersky Lab, l'un des principaux développeurs et fournisseurs de solutions de sécurité de l'information, a rejoint le conseil d'administration.

