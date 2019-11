Le Groupe Dangote et le gouvernement togolais s’associent dans le but de transformer le phosphate en engrais

Dangote Industries Limited (www.Dangote.com) et le gouvernement du Togo (GoT) ont conclu un accord visant à développer et transformer le phosphate togolais en engrais phosphatés pour la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, dans le but d’améliorer la consommation de ce produit en Afrique. Avec plus de deux milliards de tonnes de réserves de phosphate, le […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...