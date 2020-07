Le Groupe United Bank for Africa Plc (UBA) annonce des nominations au niveau international- Six nouveaux CEO locaux en Afrique, des postes internationaux et d’exécutifs au niveau du Groupe

United Bank for Africa Plc (UBA) (www.UBAgroup.com), la principale institution panafricaine de services financiers, a annoncé la nomination de Rokia Hacko, Chioma Mang, Chinedu Obeta, Bode Aregbesola, Kingsley Ulinfun et Usman Isiaka en qualité de MD-CEO de six de ses 20 filiales à travers Afrique, sous réserve des approbations des régulateurs locaux. Les nouveaux MD auront pour mission de piloter la stratégie et les activités du Groupe respectivement au Mali, en Ouganda, en Zambie, au Sénégal, en Tanzanie et en Sierra Leone.

Par ailleurs, Ogechi Altraide est nommé nouveau responsable de la banque de détail; Amadou Konate, responsable de la trésorerie et des paiements internationaux pour UBA America. Ces nominations internationales viennent compléter les nominations antérieures de Sola Yomi-Ajayi en qualité de MD UBA America et de Patrick Gutmann nouveau MD de UBA Royaume-Uni. UBA offre une gamme complète de produits et services bancaires aux entreprises, aux institutions multilatérales et aux gouvernements effectuant des transactions depuis et avec l'Afrique.

Plus tôt ce mois, UBA a annoncé la nomination respectivement d’Ayoku Liadi et d’Oliver Alawuba, en tant que directeurs généraux adjoints en charge des activités du Groupe au Nigéria et en Afrique, montrant ainsi l’importance des activités africaines de UBA et de son positionnement stratégique en tant que «Banque globale de l’Afrique».

S’exprimant sur ces nominations, le Président du Groupe UBA, Tony O. Elumelu, a déclaré: «Les nominations reflètent la forte croissance des activités panafricaines du Groupe, actuellement responsables de plus de 40% du chiffre d'affaires total du Groupe et l'importance croissante de nos activités internationales à Londres, Paris et New York, en offrant des solutions de trésorerie, de trading et de services bancaires supérieurs aux entreprises et aux clients du monde entier. Nous nous engageons à catalyser la croissance sur le continent africain et les nouveaux DMD prennent des fonctions à une période très exaltante, alors que le Groupe met en œuvre ses solutions numériques innovantes à travers le continent africain ».

La nomination de trois nouveaux directeurs exécutifs nationaux a également été annoncée à savoir Haoua Cissé en qualité de directrice exécutive de la banque des grandes entreprises, UBA Mali et Julien Kouassi en tant que directeur exécutif de la banque des grandes entreprises, UBA Côte d’Ivoire.

United Bank for Africa est l'un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec plus de 20.000 employés à l'échelle du groupe et offrant des services à plus de 20 millions de clients, à travers ses quelque 1.000 succursales et plus de 30.000 guichets automatiques, points de vente et agences en Afrique. Opérant dans 20 pays africains et dans le monde entier notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, entreprises et institutions, favorisant ainsi l'inclusion financière et mettant en œuvre des produits de pointe, dont le tout premier chat bot bancaire en Afrique, LEO.

