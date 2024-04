Le Kenya pleure son chef d'état-major de l'armée et neuf autres personnes tués dans un crash d'hélicoptère

Le président kenyan, William Ruto, a annoncé la triste nouvelle, saluant le général Ogolla comme un "officier dévoué et un leader exemplaire" qui a consacré sa vie à servir son pays.



L'hélicoptère se serait écrasé dans le comté d'Elgeyo Marakwet, à environ 400 kilomètres (250 miles) au nord-ouest de la capitale Nairobi, pour des raisons encore inconnues. Le général Ogolla, âgé de 61 ans, était en mission pour inspecter les troupes déployées dans le cadre de l'opération Maliza Uhalifu, une campagne de lutte contre la criminalité dans la région.



Marié et père de famille, le général Ogolla avait débuté sa carrière militaire en 1984. Il était connu pour son leadership, son professionnalisme et son engagement indéfectible envers la sécurité du Kenya.



En signe de deuil national, le président Ruto a ordonné la mise en berne des drapeaux pendant trois jours. Des hommages ont également afflué de la part de responsables gouvernementaux, de chefs militaires et du public kenyan, qui ont tous exprimé leur choc et leur tristesse face à cette perte tragique.



Le décès du général Ogolla et des neuf autres militaires représente un coup dur pour les forces armées kenyanes et le pays dans son ensemble. Ils seront honorés pour leur service et leur sacrifice pour la nation.