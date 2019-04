Le Liberia signe un protocole d’accord avec Niron Metals pour l’exportation du minerai de fer du projet Zogota

LONDRES, Royaume-Uni - Le gouvernement de la République du Liberia et Niron Metals Plc («Niron», ou la «Société») ont le plaisir d’annoncer conjointement la signature d’un protocole d’accord (le «PdA») concernant le passage par le Liberia du minerai de fer extrait du gisement de fer de Zogota situé en République de Guinée («Zogota» ou le «Projet»). Le PdA concerne l’utilisation d’infrastructures ferroviaires et portuaires existantes au Liberia.



La signature du PdA concrétise la vision commune de coopération économique, exprimée par les dirigeants des Républiques de Guinée et du Liberia, MM. les Présidents Alpha Condé et George Weah, lors d’une réunion tenue à Dakar le 2 avril 2019.



Le gouvernement guinéen a déjà autorisé Niron à exporter du minerai de Zogota conformément au Code minier de la République de Guinée de 2013.



Le Président de la Commission nationale libérienne des investissements, M. Molewuleh Gray a déclaré:



«Cet accord ouvre un nouveau chapitre dans nos relations et soutient le développement d’un projet minier et logistique d’envergure mondiale au profit des populations de l’Union du fleuve Mano.»



Le gouvernement va maintenant entamer des discussions avec le concessionnaire des chemins de fer et du port au sujet des droits d’accès des tiers. Ensuite, les discussions tripartites commenceront dans les plus brefs délais.»



Sir Mick Davis, Président de Niron, a déclaré:



«Ce PdA représente une étape importante dans nos plans de développement du projet Zogota. Nous allons achever notre étude faisabilité dans les six mois et nous continuerons à travailler avec les parties prenantes intéressées afin que l’exploitation de Zogota puisse démarrer dans l’intérêt de tous.»



Les signataires du PdA pour la République du Liberia sont M. Samuel A. Wlue, ministre des transports, M. Gesler E. Murray, ministre des Mines et de l’Énergie, M. Molewuleh Gray, président de la Commission nationale libérienne des investissements, M. Samuel D. Tweah, ministre des Finances et de la Planification du développement, dont les signatures ont été attestées par M. Frank Musa Dean Jr., ministre de la Justice et procureur général de la République du Liberia.