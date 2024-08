Le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine

Le Mali a pris des mesures pour prévenir toute déstabilisation du pays à partir d'États africains ou d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région.

Ces décisions interviennent dans un contexte de tensions accrues entre le Mali et certains pays occidentaux, notamment la France, depuis que le Mali s'est rapproché de la Russie.



Le Mali semble ainsi vouloir durcir sa position envers l'Ukraine, en rompant les relations diplomatiques et en engageant des poursuites judiciaires contre des responsables ukrainiens.



Le pays veut également se prémunir contre tout risque de déstabilisation à partir d'États africains voisins ou d'ambassades ukrainiennes dans la région, dans un souci apparent de préserver sa sécurité et sa stabilité.



Cette décision s'inscrit dans la stratégie de réaffirmation de la souveraineté malienne et de diversification des alliances mise en place depuis le coup d'État de 2020.



