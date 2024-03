Le Mali accueille la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9ème Congrès Panafricain

Le discours a commencé par une chaleureuse bienvenue au Mali, adressée aux participants par le Président de la Transition, Chef de l'Etat, du Gouvernement et du Peuple du Mali, ainsi que par M. Abdoulaye Diop lui-même. Les efforts du Togo, hôte du 9ème Congrès Panafricain, ont également été salués.





Le thème de la conférence, centré sur les diasporas, les Afro-descendants et le développement, a été souligné comme particulièrement pertinent pour le Mali, en raison de son rôle historique en tant que terre de migration et de son lien étroit avec les diasporas africaines.





Le discours a mis en lumière l'engagement des autorités maliennes envers les diasporas et les Afro-descendants, soulignant leur soutien lors de périodes de crise et leur contribution à la lutte pour l'émancipation et la libération des populations maliennes.





Un appel à l'unité africaine et à la solidarité a été lancé, mettant en avant les valeurs traditionnelles africaines telles que la solidarité, la fraternité et le respect mutuel. Le potentiel des diasporas africaines et des Afro-descendants à influencer les décisions politiques a été souligné, ainsi que leur rôle dans la promotion de l'agenda africain sur la scène internationale.





Le discours a réaffirmé l'engagement du Mali à soutenir les aspirations des diasporas africaines et des Afro-descendants, ainsi que son désir de renforcer les liens entre l'Afrique et ses enfants, où qu'ils se trouvent dans le monde. La conférence a été déclarée ouverte, dans l'espoir de contribuer à la réussite du 9ème Congrès Panafricain à Lomé en octobre prochain.