Le Mali déclare persona non grata un fonctionnaire des Nations Unies

Le gouvernement malien a décidé de déclarer persona non grata Guillaume Ngefa-Atondoko ANDALI, Directeur de la Division des droits de l'homme de la Mission mullidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA). Selon le gouvernement, les actions de Monsieur ANDALI ont consisté à sélectionner des usurpateurs pour représenter la société civile malienne lors des sessions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur le Mali, en ignorant les autorités et les institutions nationales.



Les enquêtes ont révélé que Monsieur ANDALI a été rejeté par plusieurs acteurs, notamment le Conseil National de la Société Civile et la Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali (CAFO), pour sa partialité dans la sélection de ces représentants. L'usurpateur qui a pris la parole au nom de la société civile malienne était en réalité une association étrangère non déclarée.



Le gouvernement malien a rappelé sa disponibilité à poursuivre le dialogue et la coopération avec ses partenaires en respectant les principes de souveraineté, de choix stratégiques et de prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions.



En conséquence, Monsieur ANDALI devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Le gouvernement malien espère que cette décision permettra de protéger les intérêts de la société civile malienne et d'assurer la stabilité du pays.