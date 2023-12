Le Mali, le Niger et le Burkina Faso renforcent les liens politiques et diplomatiques autour de l'AES

Le renforcement de la coopération entre les États de l'AES suit son cours. Dans la capitale malienne, Abdoulaye Diop du Mali, Olivia Rouamba du Faso et Bakary Yaou Sangaré du Niger, se sont accordés sur de nouvelles formules qui vont aboutir à l'adoption des lois visant à solidifier les liens politiques et diplomatiques du trio des Nations. Pour ces officiels commis par leurs chefs d'États, il s'agit "de mettre en place cette nouvelle dynamique de coopération stratégique basée sur les principes de souveraineté, d'intégration et de solidarité agissante". Une réponse à la CEDEAO ?



L'Institution Ouest africaine maintient les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger suite à la prise du pouvoir par les militaires dans ces pays en harmonie pour construire une force de résistance en situation de crise sécuritaire, alimentaire et économique. Critique de la CEDEAO, l'AES fustige également les actions de l'Occident en Afrique, particulièrement la France qu'elle accuse de manipuler les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest.