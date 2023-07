Le Mali s'oppose aux "mesures agressives" imposées par les États-Unis

Le Gouvernement de la Transition du Mali a vivement réagi aux mesures restrictives annoncées par le Bureau de Contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis d'Amérique contre certaines hautes personnalités et officiers supérieurs maliens. Dans un communiqué de presse, le Gouvernement a fermement condamné ces mesures unilatérales et extra territoriales, les qualifiant de contraire au droit international.



Le communiqué souligne que ces mesures agressives s'ajoutent à une série d'actes hostiles et provocateurs antérieurs envers le Mali, alors que le pays est résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes.



Le Gouvernement de la Transition rappelle également la responsabilité des autorités américaines dans l'aggravation de la situation sécuritaire dans la région, consécutive à l'intervention militaire unilatérale de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en Libye, qui a déstabilisé toute la région du Sahel.



Malgré ce contexte difficile, le Gouvernement reste déterminé à sécuriser le territoire et à rétablir un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Il insiste sur le respect de la souveraineté du Mali, des choix de partenariat et des choix stratégiques opérés par le pays, ainsi que sur la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions.



Le Gouvernement de la Transition dénonce avec force l'approche agressive des États-Unis d'Amérique et réaffirme sa fierté envers les militaires injustement ciblés ainsi que tous les éléments des Forces de Défense et de Sécurité pour leur engagement envers la défense de la patrie.



Enfin, le Gouvernement appelle la population malienne à rester vigilante et à faire front face aux tentatives de déstabilisation du pays et aux actes d'agression internes et externes visant la cohésion sociale et l'unité du Mali.