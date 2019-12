Le Maroc aide le Tchad à réaliser des performances dans le domaine agricole

Des experts marocains du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et leurs collègues tchadiens ont lancé récemment des travaux dans le domaine de l’agriculture pour permettre au Tchad de réaliser des progrès importants dans le domaine du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.



La visite des experts du ministère marocain en charge de l’agriculture s’inscrit dans le cadre de la politique initiée par le Roi du Maroc Mohammed VI qui fait du partenariat sud–sud et de la coopération africaine, en particulier, la priorité de la politique étrangère du Maroc.



Les experts aideront leurs collègues tchadiens à exploiter judicieusement 39 millions d’hectares de terres arables (30% du territoire), 5,6 millions d’hectares de terres irrigables et 2,2 millions d’hectares de terres cultivées. Le potentiel du Tchad peut lui permettre d'amorcer son développement socio-économique à travers l’immense richesse de l’agriculture.



Les experts des deux pays dresseront un diagnostic afin d’élaborer une vision et décliner des actions à même de concrétiser les objectifs initiés par le gouvernement tchadien dans le cadre du PND et de la vision 2030 « Le Tchad que nous voulons ».



Cette rencontre entre les experts marocains -représentant l’Institut national des recherches agronomiques, la direction de l’Ingénierie des projets et la division des filières animales- et leurs homologues tchadiens a été l’occasion de poser les bases d'un programme de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad dans le domaine de l’agriculture.