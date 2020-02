Le Ministre Jean-Yves Le Drian a visite le Mozambique les 21 et 22 février

Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian, est arrivé à Maputo dans l’après-midi du 21 février où il a été chaleureusement reçu par son homologue, Madame Verónica Macamo. Il a débuté son agenda de travail par une rencontre avec la Ministre Verónica Macamo juste après sont atterrissage suivi de l’audience accordée par le Président de la République, Filipe Nyusi.



Après la rencontre avec le Président de la République les deux Ministres ont fait une déclaration à la presse. D’après le Ministre Le Drian, ce fût une rencontre fructueuse où ont été discutées des perspectives communes en ce qui concerne notamment la coopération, la sécurité et la biodiversité. Après cette rencontre à la Présidence de la République, le Ministre a offert une réception à la communauté française résidant à Maputo et lors de laquelle il a interagi avec ses représentants et avec l’équipage du “Champlain” de la Marine Nationale française.

Le Ministre a reçu le Président de la Renamo, Monsieur Ossufo Momade, avec lequel la situation politique au Mozambique a été évoquée, et a discuté sur la mise en œuvre du DDR dans le cadre de la continuité de l’Accord de Paix et de Réconciliation du 6 août 2019.

Dans le cadre des festivités des 40 ans de l’École Française de Maputo, Lycée Gustave Eiffel sur le thème “40 ans, 40 arbres”, le Ministre a semé un chanfuta, arbre protégé au Mozambique, avec les élèves de cette école et s’est réuni avec l’ANAC + organisations engagées dans la conservation, la préservation et la valorisation de la biodiversité au Mozambique.

Une rencontre avec les femmes du Forum des Femmes a eu lieu à la Résidence de France, pour évoquer les questions liées à l’évolution des conditions de la Femme dans la société mozambicaine. Le Ministre Le Drian s’est montré encouragé par les résultats de la bataille continue en faveur de l’égalité. Il a rappelé qu’il s’agit d’un sujet de grande importance dans notre pays. La France co-organise avec le Mexique et l’ONU-Femme le prochain Forum Génération Egalité (7-8 mai au Mexique et 7-10 juillet en France).

Une autre rencontre bilatérale avec le Mozambique est prévue en marge du 28ème Sommet Afrique-France pour lequel une délégation mozambicaine conduite au plus haut niveau est attendue à Bordeaux pour discuter sur le thème des villes durables.