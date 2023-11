Économie et Finance

Le Mobile Money au Tchad : trajectoire d'une croissance numérique impressionnante (INSEED)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Novembre 2023

Au Tchad, la période de 2015 à 2022 a été témoin d'une évolution remarquable dans le secteur du Mobile Money, indiquant des changements significatifs dans les habitudes financières et l'inclusion financière de la population. Les données extraites du "Tableau de Bord Économique et Social 2023" de l'Institut National de la Statistique des Études Économiques et Démographiques révèlent une tendance croissante.