Le Mouvement pour le Salut du Tchad (MST) lance ses activités à Goz-Beïda

Dans son discours inaugural, l'ambassadeur Ahmat Mahamat Karambal a insisté sur la nécessité de recréer un sentiment d'appartenance nationale et de travailler ensemble pour le bien du pays. Il a rappelé que les ambitions démesurées de certains dirigeants ont contribué à la situation actuelle de déliquescence du Tchad et a appelé à une responsabilité collective pour redresser la nation.



Il a également mis l'accent sur l'importance de la jeunesse dans le combat politique, affirmant que le changement ne pourra être obtenu que grâce à la détermination et à l'esprit de sacrifice des jeunes. Il les a encouragés à se préparer à une lutte longue et difficile, mais essentielle pour instaurer la démocratie, la liberté et l'égalité entre les citoyens.