Le Niger est prêt à renoncer à l'appui américain "Si c'est le prix de la souveraineté", selon le CEMGA

Comme l'a noté le journal, "Barmou comprend parfaitement que le coup d'État pourrait lui coûter un soutien essentiel au combat: il n'y aura plus d'entraînement conjoint, de discussions tactiques avec les bérets verts américains ou de données en temps réel fournies par les drones américains".



"Si c'est le prix de notre souveraineté, qu'il en soit ainsi", a-t-il déclaré dans une réponse écrite au journal après la prise de pouvoir par les militaires. M. Barmou n'a pas répondu aux autres questions.



Le Wall Street Journal note cependant que M. Barmou a longtemps coopéré avec les Américains et qu'il était considéré comme un partisan des États-Unis. Selon le major général de l'armée de l'air américaine Mark Hicks, qui a dirigé les opérations spéciales en Afrique de 2017 à 2019, "beaucoup de ceux qui l'apprécient espèrent qu'il pourra assurer à la situation un atterrissage en douceur".



Comme l'indique le journal, M. Barmou, qui a été nommé chef d'état-major général le 5 août, reste le maillon principal dans les contacts entre les représentants américains et les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. C'est lui qui a rencontré la sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques, Victoria Nuland, lors de sa visite au Niger lundi.



Il reste deux bases militaires américaines au Niger, avec environ 1.100 soldats. Auparavant, ils s'occupaient de la formation de l'armée du pays, notamment des forces spéciales.