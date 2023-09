Le Niger ferme son espace aérien aux appareils français

Le pouvoir nigérien a annoncé une décision visant à restreindre l'accès de son espace aérien aux appareils français. Cette décision a été transmise à l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique (ASECNA).



L'espace aérien nigérien demeure ouvert aux vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des appareils français et de ceux affrétés par la France, y compris la flotte d'Air France. De plus, tous les vols militaires opérationnels et vols spéciaux restent interdits, à moins d'une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités compétentes.