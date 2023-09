Le Niger rassure sur un mouvement de troupes lié à un désengagement de la MINUSMA

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger et le Gouvernement tiennent à informer la population nigérienne que les récents mouvements de troupes tchadiennes sur le territoire nigérien sont le résultat d'une demande officielle adressée aux autorités compétentes du Niger.



Ces mouvements militaires sont étroitement liés au processus de désengagement des troupes tchadiennes de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).



Le CNSP et le Gouvernement expriment leur gratitude envers les citoyens nigériens pour leur patriotisme et leur réactivité face à cette situation. Ils appellent la population à maintenir un haut degré de vigilance dans les circonstances actuelles. Le communiqué est signé par le Colonel Sahabi SANI, Secrétaire Permanent du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.