Le PAM et l'Allemagne boostent la production maraîchère au Tchad

Des défis à relever



Malgré ces résultats encourageants, des défis subsistent. Les producteurs doivent faire face à des contraintes liées au climat, à l'accès à l'eau et aux intrants agricoles. De plus, la commercialisation des produits peut s'avérer difficile, notamment en raison de l'absence d'infrastructures de stockage et de transport adaptées.





Un partenariat fructueux



Le partenariat entre le PAM, le gouvernement tchadien et l'Allemagne est essentiel pour la réussite de ce type de projet. En combinant les ressources financières, techniques et humaines de chacun, il est possible de mettre en œuvre des actions durables et efficaces pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables.