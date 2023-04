Le PDR appelle au cessez-le-feu et à la retenue au Soudan

Le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani, appelle les deux parties belligérantes à mettre fin aux hostilités et à chercher un retour rapide au calme. Le PDR encourage également les citoyens soudanais à faire preuve de retenue tout en privilégiant l'intérêt général et le dialogue comme seule arme de réconciliation.



Le communiqué souligne également l'importance de la communauté internationale dans la résolution de cette crise. Le PDR demande à l'Union Africaine, à l'Union Arabe et aux pays amis du Soudan de contribuer à la paix dans la région en pesant de tout leur poids.