INTERNATIONAL Le PNUD lance une nouvelle plateforme de données Covid-19

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Décembre 2020

Il s’agit d’un espace interactif et d'accès libre qui regroupe de multiples sources d'information à travers le PNUD et les agences des Nations Unies, les universités et le secteur privé.

La nouvelle plateforme de données Covid-19 pour l'avenir a été lancé ce 10 décembre 2020 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a lancé ce 10 décembre 2020, Elle offre une option de simulation qui permet à tout utilisateur de visualiser les coûts, l'impact des politiques et des interventions socio-économiques à travers les pays et les régions, ainsi que les implications en termes de bien-être du ciblage des ménages vulnérables.

La plateforme Data Futures arrive à un moment où les pays du monde entier doivent faire face aux conséquences des multiples vagues de la pandémie, d'une récession économique prolongée et d'une diminution rapide des ressources financières nationales et étrangères. En outre, la tendance actuelle à la chute des mesures de soutien au revenu pour les individus et les ménages dans le monde entier a exacerbé la vulnérabilité des groupes qui dépendent des programmes de protection sociale et des mesures de soutien à la subsistance.



Une série de fonctionnalités aide l'utilisateur à aller au-delà des données pour suivre les indicateurs et saisir des idées significatives qui aident à aller de l'avant avec Covid-19 et à répondre aux questions stratégiques de développement. Actuellement, la plateforme offre trois grandes pistes pour les politiques : l'analyse socio-économique et le coût des revenus de base temporaires, la relance fondée sur le genre et l'analyse des plans de relance budgétaire écologiques. Par exemple, les utilisateurs peuvent découvrir ce qu'un revenu de base temporaire pourrait potentiellement coûter dans leur pays grâce au simulateur et évaluer les impacts de Covid sur l'éducation et l'ambition climatique.



Orientation des choix politiques de relance

Les simulations peuvent également aider à lutter contre les inégalités et les écarts entre les sexes en visualisant l'impact des options politiques visant à combler les écarts salariaux, le planning familial, l'éducation et ce que cela signifie si le gouvernement fait des choix audacieux en combinant ces choix politiques.

Au-delà de l'analyse socio-économique de Covid-19, la plateforme aidera les gouvernements des pays en développement à orienter leurs choix politiques de relance verte et inclusive et les investissements prioritaires ultérieurs, alimentés par des énergies renouvelables plutôt que par des combustibles fossiles, afin d'éviter une collision avec la nature et de ralentir les effets dévastateurs du changement climatique.



À ce jour, le PNUD et ses partenaires des Nations unies ont préparé 128 évaluations de l'impact socio-économique (EISE) dans 93 pays et cinq régions, souvent conjointement avec les institutions financières internationales (IFI), l'Union européenne et d'autres partenaires, y compris des évaluations rapides et approfondies des secteurs économiques et des groupes de population touchés, à mesure que la situation continue d'évoluer. Les praticiens et les gouvernements peuvent interagir avec les données issues de ces évaluations sur la plateforme de données pour comprendre l'impact de Covid-19 sur les ménages et les entreprises.





