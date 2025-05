Le Premier Ministre en tournée dans le Tchad profond : Rencontre avec les chefs traditionnels et administratifs à Baktchoro

Il a présidé une réunion importante regroupant le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, les autorités administratives locales et les chefs des cantons de la sous-préfecture de Baktchoro. Le ministre des Postes et de l'Économie Numérique, Monsieur Boukar Michel, a également participé à cette rencontre.





La population de la Tandjilé a réservé un accueil chaleureux et enthousiaste au Premier ministre. Dès son installation, il a dirigé la réunion, au cours de laquelle il a éclairci la nature et les objectifs du projet de production et d'industrialisation de la canne à sucre prévu dans la sous-préfecture de Backtchoro. Il a insisté sur le fait qu'un véritable développement doit se faire au profit du peuple et non contre ses intérêts. Le Premier ministre a catégoriquement rejeté les allégations concernant une prétendue accaparement des terres agricoles des paysans par le gouvernement au profit d'une entreprise privée. Il a clairement affirmé qu'aucune expropriation de terres ni aucun déplacement de paysans n'étaient envisagés dans le cadre de ce projet.





La clarté des explications du Premier ministre a permis de rassurer les chefs des cantons, qui ont unanimement exprimé leur soutien au projet, le considérant comme un moyen efficace de lutter contre la pauvreté dans la région.





La cohabitation pacifique et le vivre-ensemble ont également été des points centraux de la réunion. La province de la Tandjilé étant une zone à vocation agropastorale, et à l'approche de la saison des pluies marquant le début des travaux agricoles, le chef du gouvernement a appelé les producteurs ruraux à éviter toute forme d'escalade susceptible de compromettre la bonne entente entre les communautés.





Par ailleurs, le Premier ministre s'est longuement attardé sur la tentative de déstabilisation des institutions républicaines orchestrée par un groupuscule dénommé M TROIS M. Il a informé que les responsables de cette tentative ont été arrêtés et devront répondre de leurs actes devant la justice. Qualifiant cette voie de "perdition", il a exhorté les autorités traditionnelles à sensibiliser les jeunes à l'importance du travail, qu'il considère comme une vertu essentielle pour tout développement. Il a également appelé les chefs traditionnels à faire en sorte que « le Mayo Kebbi-Tandjilé continue à jouer son rôle de terre de paix, ciment de l'unité nationale comme à l’époque où le pays allait sombrer », les incitant à transmettre ce message à leurs communautés.





À l'issue de la réunion, l'Ambassadeur Allah Maye Halina s’est adressé à la population qui lui avait réservé un accueil chaleureux. Son intervention a porté sur des thèmes cruciaux tels que l'avenir de la jeunesse et son insertion sociale, le développement de la Tandjilé, le vivre-ensemble, la sécurité et la paix.