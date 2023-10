Le Président Erdoğan annonce des ambitions pour la République Turque au 100e anniversaire

Erdoğan a rappelé l'importance de la République Turque, soulignant que celle-ci est l'héritière d'une tradition étatique vieille de 2 200 ans, symbolisée par les 16 étoiles du sceau présidentiel. Il a affirmé que l'objectif majeur était d'assurer la pérennité de la République, qui était née comme "l'orpheline des orphelins", en citant les paroles de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République.



Il a également exposé les progrès réalisés au cours des 22 dernières années, décrivant les réformes historiques mises en place dans divers domaines, de la démocratie à l'économie, en passant par la sécurité, la justice, l'éducation, la santé, l'agriculture et la politique étrangère. Erdoğan a souligné que la Turquie avait éliminé les négligences séculaires et œuvré pour hisser la République au niveau de la civilisation contemporaine grâce à d'importants investissements.



Il a également mis en avant le système de gouvernement présidentiel qui a transformé le rêve d'Atatürk en une réalité, garantissant la pleine indépendance et la souveraineté inconditionnelle de la nation.



Le président a évoqué la lutte contre les centres de tutelle et la victoire finale de la République, soulignant que les murs entre l'État et la nation avaient été abattus.



Erdoğan a conclu en insistant sur la détermination de la Turquie à développer l'idéal d'une Turquie grande et forte, résolue à faire face aux ennemis internes et externes pour réaliser son siècle turc. Il a formulé des vœux de succès tout en exprimant l'espoir que chaque victoire de la Turquie inspire d'autres peuples opprimés du monde. Le Président a terminé son discours en souhaitant un joyeux 100e anniversaire de la République et en priant pour que les âmes des martyrs reposent en paix.