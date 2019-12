Le Président de Rugby Afrique Khaled Babbou est réélu comme membre exécutif de l’Union des Confédérations Sportives Africaines

La 17e assemblée générale élective de l’Union des Confédérations Sportives Africaines (UCSA) a confirmé, le 9 décembre, son Président Ahmed Nasser M.K. Mohamed et élu son Comité exécutif pour les quatre prochaines années. Les vice-présidents de l’UCSA sont Taher Mesbahy et Penninah Kabenge, et les membres du Comité exécutif sont Khaled Muhalhal, Elizabeth King, Khaled Babbou, Estony Charmaine et Fouad Maskout.

En parallèle, la Conférence internationale contre la Corruption dans le Sport en Afrique et la remise du Prix du Sportif africain se sont également déroulées au Caire, en Égypte. L’événement a été organisé sous les auspices de Son Excellence Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République arabe d’Égypte.

Pour Rugby Afrique, il s’agit d’une représentation importante au niveau continental. Khaled Babbou, Président de Rugby Afrique, déclare : « Je suis ravi d’avoir été réélu au Comité exécutif de l’UCSA et souhaite remercier tous les membres pour leur confiance et leur soutien renouvelés. Pour Rugby Afrique en particulier, il s’agit d’une occasion rêvée d’être à la table de cette importante association africaine. Nous sommes le sport qui affiche la plus forte croissance sur le continent et notre représentation dans les rencontres africaines, méditerranéennes et régionales est un élément crucial pour renforcer le rugby et le sport en général. L’UCSA joue un rôle clé dans les relations avec les instances dirigeantes de sport,notamment avec l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et son Président Mustapha Berraf. Je me réjouis à l’idée de pouvoir contribuer à la promotion et au développement du sport en Afrique au sein du Comité exécutif de l’UCSA. »

Contact presse :

Stefanie Burkert

Rugby@apo-opa.org

Diffusion en direct, actualités et résultats :

Suivez @RugbyAfrique sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube

À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (www.WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires des Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

Source : https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/rugb...