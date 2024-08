Le Professeur Abdoulaye Diabaté à TED2024

Initialement un événement fermé, la conférence TED du Prof. Diabaté, intitulée "Comment éliminer le paludisme", a été mise en ligne sur TED.com le mardi 20 août à 11h ET (15h GMT) à l'occasion de la Journée mondiale du moustique 2024.



Originaire du Burkina Faso, le Prof. Diabaté est chef de l'Entomologie Médicale et de la Parasitologie à l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) à Bobo-Dioulasso. Son travail de recherche reconnu en tant que chercheur principal de Target Malaria Burkina Faso lui a valu une reconnaissance mondiale, notamment des invitations prestigieuses à l'Université de Harvard, des interviews par des médias internationaux et nationaux de renom, dont des chaînes de télévision nationales au Burkina Faso; CNN, BBC, CBC, The New York Times, Le Monde, Financial Times, CNBC ; ainsi que sa participation à plusieurs documentaires diffusés sur Netflix.



Le paludisme, un fléau implacable qui coûte la vie à un enfant chaque minute, fait des ravages, avec plus de 600 000 décès et 200 millions de cas par an, touchant principalement les communautés africaines, en particulier les enfants et les femmes enceintes.



Dans sa conférence TED2024, le Prof. Diabaté vise à catalyser un changement transformateur dans la santé mondiale en mettant en lumière l'approche innovante de Target Malaria utilisant la technologie de l’impulsion génétique et en soulignant la collaboration et la centralité des voix africaines dans la lutte contre le paludisme.



Plus tard cette année, le Prof. Diabaté apparaîtra également sur Netflix dans "In What's Next ? The Future with Bill Gates", une série qui explore l'impact de l'IA, la propagation de la désinformation, les inégalités de revenus et les progrès dans l'éradication des maladies.



Considérant l'attention mondiale que reçoit son travail, "Je suis humble et tout autant stimulé pour poursuivre ma mission d'éliminer le paludisme en Afrique. C'est un témoignage de l'importance de nos efforts collectifs pour utiliser l'ingéniosité humaine non seulement pour lutter contre le paludisme, mais aussi pour améliorer la santé mondiale et former les prochaines générations de scientifiques africains", a déclaré le Prof. Diabaté.