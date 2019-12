Le Programme alimentaire mondial étend ses opérations d'urgence au Zimbabwe alors que la sécheresse et les difficultés économiques affament des millions de personnes

Le Programme alimentaire mondial (PAM) est en train d’étendre une opération d'urgence déjà importante au Zimbabwe, où la sécheresse, les inondations et l'effondrement macroéconomique ont plongé 7,7 millions de personnes - la moitié de la population - dans une grave insécurité alimentaire.

Des fonds sont nécessaires immédiatement pour que le PAM puisse répondre aux besoins croissants des Zimbabwéens les plus touchés. Il prévoit que le nombre de personnes auxquelles il vient en aide va plus que doubler d’ici janvier pour atteindre 4,1 millions de personnes,ce qui impliquera de fournir des rations vitales de céréales, de légumineuses et d'huile végétale et une ration alimentaire spécifique pour les enfants de moins de 5 ans.

"Nous sommes plongés dans un cercle vicieux. La malnutrition atteint des taux dramatiques et frappe le plus durement les femmes et les enfants. Il sera difficile de l’enrayer", a déclaré le Directeur exécutif du PAM, David Beasley. "Avec les mauvaises pluies prévues à l'approche de la récolte principale en avril, l'ampleur de la faim dans le pays va s'aggraver."

La crise alimentaire au Zimbabwe - la pire depuis plus d'une décennie - s'inscrit dans une catastrophe climatique sans précédent qui frappe l'Afrique australe. Les températures dans la région augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale et les agriculteurs de subsistance du pays subissent de plein fouet les saisons des pluies de plus en plus irrégulières.

La crise est exacerbée par une grave pénurie de devises étrangères, une inflation galopante, un chômage croissant, une pénurie de carburant, des pannes d'électricité prolongées et des pertes de bétail à grande échelle, dont souffrent aussi bien les habitants des villes que ceux des campagnes.

L'intensification de l’aide prévue par le PAM est une énorme entreprise logistique. La disponibilité limitée des dollars zimbabwéens et la flambée des prix des produits de base laisse présager une transition quasi-totale de l'aide en espèces aux distributions alimentaires.

Il prévoit l'approvisionnement, l'achat et la livraison au pays enclavé de plus de 240 000 tonnes de denrées alimentaires jusqu'en juin, un défi d'autant plus grand que la sécheresse et les inondations ont impacté les approvisionnements alimentaires dans une grande partie de l'Afrique.

Le montant nécessaire pour l’intervention d’urgence du PAM est estimé à 293 millions de dollars, sur lesquels moins de 30 pour cent sont sécurisés.

"Nous ne devons pas laisser notre attention immédiate sur l'aide d'urgence nous détourner de l'investissement dans les programmes de résilience qui aideront les personnes souffrant de faim chronique à faire face aux effets de plus en plus graves des conditions météorologiques irrégulières", a dit M. Beasley. "Nous exhortons la communauté internationale à accroître les financements pour s'attaquer aux causes profondes de la faim à long terme au Zimbabwe."