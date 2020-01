Le Qatar condamne l'attaque terroriste au Tchad

L'État du Qatar a exprimé mercredi sa ferme condamnation de l'attaque terroriste dans la région du Lac Tchad, qui a fait des morts et des blessés parmi les civils.



Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères a renouvelé la position ferme de l'État du Qatar sur le rejet de la violence et du terrorisme, quels qu'en soient les motifs et les raisons.



Le communiqué a exprimé les condoléances de l'État du Qatar aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple tchadiens, ainsi que ses vœux aux blessés pour un prompt rétablissement.



Dix personnes ont été tuées dans un attentat perpétré dans la nuit de dimanche à lundi par une kamikaze dans l'ouest du Tchad, à Kaïga Kindjiria, village régulièrement pris pour cible par le groupe jihadiste Boko Haram, selon l'armée.