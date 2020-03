Le Representant Special du Secretaire General des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambas, Conclut une Visite de Trois Jours en Republique De Guinee

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a conclu aujourd’hui une visite de trois jours en République de Guinée.

A cette occasion, le Représentant spécial a réaffirmé toute la disponibilité et l’engagement des Nations Unies à accompagner les efforts des Guinéens dans la recherche de solutions consensuelles et durables à la crise politique qui prévaut en Guinée à travers le dialogue et un engagement pour le respect des droits de l’homme.

Durant cette mission, Mohamed Ibn Chambas a été reçu en audience par le Président de la République de Guinée, le Professeur Alpha Condé. Il a également rencontré le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), l’opposition politique, la coalition des femmes pour la paix et le Conseil de l’Ordre des Avocats de Guinée. Par ailleurs, il s’est entretenu avec l’équipe-pays des Nations Unies et le groupe des partenaires qui accompagnent le processus politique en présence de l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire, Doyen du Corps Diplomatique.

Le Représentant spécial a appelé tous les Guinéens à la retenue, au respect et à la protection des droits de l’homme. Il les a aussi invités à privilégier le dialogue pour la consolidation des acquis démocratiques, économiques et de l’état de droit.