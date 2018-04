Le Roi du Maroc inflige une belle correction à ses détracteurs

Le Roi du Maroc Mohammed VI a été reçu chaleureusement le mardi 10 avril 2018, à l'Elysée par le Président français Emmanuel Macron.

Les deux Chefs d'Etat ont longuement traité de la situation au Moyen-Orient ainsi que des questions d'ordre régional et international sur lesquelles ils ont constaté une large convergence de vue sur tous les sujets abordés.

Par ailleurs, le Roi du Maroc et le Président de la République Française se sont réjouis de l'excellence des relations bilatérales entre le Maroc et la France et ont marqué leur volonté de les renforcer dans tous les domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturel.

La richesse, la densité et la vitalité de ce partenariat d’exception, reflètent le socle solide d’une relation stratégique, fondée sur la confiance, le respect mutuel et la coopération fructueuse au service des intérêts des deux pays.

Le 09 avril 2018, soit la veille, le Souverain marocain avait rencontré le Prince Héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, et le Premier Ministre libanais, Monsieur Saad Hariri, comme en témoigne cette photographie des trois hommes attablés ensemble, tout sourires, tweetée dans la nuit du 09 au 10 avril 2018 par Saad Hariri.

Farid Mnebhi.