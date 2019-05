Le Rugby Algérien bientôt dans les écoles

La fédération algérienne de rugby a signé, hier soir à Alger, en marge de la tenue de l'assemblée générale ordinaire du comité olympique algérien, une convention avec la fédération algérienne des sports scolaires afin d'introduire le rugby dans les établissements scolaires dans un avenir très proche (dés la rentrée scolaire de 2019/2020 à partir de septembre 2019). La FAR s'engage à apporter tout son soutien et son savoir faire sur le plan technique notamment, afin de faciliter l'introduction du rugby dans les écoles.

Le nombre d’écoliers et étudiants algériens a atteint les 12 millions sur le territoire algérien, pour l'année scolaire 2018/2019, une population très importante que la FAR veut sensibiliser dans le but de la motiver à adhérer aux valeurs du rugby et de sa pratiquer.

Le président de la fédération algérienne de rugby, Monsieur Sofian Abdelkader Ben Hassen a déclaré à la presse algérienne après la signature de la convention : "le 16 mai 2019 est pour nous une soirée historique n, la signature de la convention entre la FAR et la fédération des sports scolaires pour introduire le rugby dans les Etablissements scolaires, appliquer le" Get Into Rugby ", initier le rugby à grande échelle, sur une population d'enfants et adolescents aussi importante qui est de 12 millions est une aubaine pour nous mais aussi pour les enfants qui aiment notre sport, suscité des vocations est aussi notre vocation.

Nous aurons a faire participer et faire des formations pour des éducateurs la où il y' a des clubs pour toucher le maximum d’établissements scolaires, pour que les techniciens du sports et les éducateurs puissent appliquer le "Get Into Rugby" dans les écoles.

"Je suis donc très satisfait et très content de pouvoir, enfin, concrétiser ce projet qui était un des objectifs de la FAR et qui tenait à cœur l'ensemble des membres de notre fédération".

