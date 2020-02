ACTUALITES Le Rugby en plein Boom sur l’Ile Maurice

La Fédération de rugby mauricienne (http://Mauritius.Rugby/) a enregistré une forte croissance sur leurs nombres de licenciés en cette année 2019. Une des fédérations sportives les plus actives sur l’Ile Maurice avec une croissance à deux chiffres, +20% de licenciés en 2019. La politique de développement sportif mise en place en 2017 est en train de porter ses premiers fruits. Le développement des nouveaux clubs à Bel Ombre, Port Louis et Rodrigues changent la cartographie du rugby à Maurice, le nombre de licenciés est exponentiel chaque année. De nouvelles régions sont ciblées avec comme horizon 2021 avec une expansion sur le Sud-Est et l’Est du pays en collaboration avec le ministère et des groupes privées. De plus les clubs phares de l’Ile Maurice prennent de l’ampleur grâce notamment à la création de nouvelles catégories féminines juniors et au focus sur les catégories jeunes. La sécurité du joueur a été renforcée avec de nouvelles règles, les nouveaux formats rugby tels que le RugbyX, Quikrip et Fit Touch sont propices au développement du rugby chez les jeunes. Il y a une transition au rugby classique plus forte avec l’aide de ses outils de développement. La Fédération enregistre des chiffres records dans les catégories juniors dans certains clubs dont à Tamarin au club des Western Cowboys, qui devient le club numéro un en terme de nombre de licenciés. Le réveil de Rodrigues Rodrigues dépasse la barre des 100 membres, un chiffre record pour cette nouvelle région rugby. 114 licenciés en seulement 3ans. La Fédération multiplie les actions et échanges avec les différentes régions de l’ile depuis 3 ans dont notamment Rodrigues. Le choix de la préparation des Jeux des Iles à Rodrigue a été un signal fort envoyé par la Fédération, un formidable outil de promotion du rugby sur l’ile avec un event de Beach Rugby ou de nombreuses personnes sont venus assister. La participation de Rodrigues dans les championnat domestiques juniors et seniors a boostée le niveau et leur nombre de joueurs. Le niveau augmente considérablement à chaque sortie, au point que 3 joueurs seniors ont été convoqués en sélection nationales pour la Coupe d’Afrique à XV au Sénégal en Novembre dernier. Rodrigues a aussi été convié lors des tournois internationaux sur sol mauricien notamment le Scott7s et le Visionsport Mauritius7s. Le Scolaire comme Base du programme 2024. L’impact scolaire est colossal, cette année la totalité des écoles mauriciennes ont été touchées, soit 256 écoles sur 256. Cela représente une augmentation de plus de 290% depuis un an. L’implantation du rugby dans le système scolaire mauricien et privée est une opportunité dans la démocratisation de ce sport. Maurice enregistre un chiffre record de 26,000 jeunes engagés sur le rugby en 2019, une belle avancée pour le rugby mauricien. Maurice, une fédération autonome sur la formation World Rugby.

Pour la première fois, l’ile Maurice devient autonome en terme de formation d’éducateurs à la fois sur la partie médicale, coaching et arbitrale. Une réelle chance pour une fédération comme Maurice, qui a pu formée ses éducateurs locaux d’un diplôme World Rugby reconnu mondialement, ils pourront former officiellement les éducateurs mauriciens tout au long de l’année. Le SuperWeek 2020 a été un grand succés avec notamment une participation record en Afrique sur la formation médicale, + de 200 participants. Des chiffres records en 2019 sur la formation médicale loin devant des pays majeurs comme Kenya comme le souligne Rugby Afrique. La Fédération a su couplée ses forces avec le Ministère et l’organisation des Jeux des Iles pour former l’ensemble du médical sportif sur l’ile Maurice avant l’événement majeur des jeux des Iles en Juillet 2019. Maurice est en passe de devenir incontournable sur le plan du médical sportif en Afrique. Distribué par APO Group pour Rugby Union Mauritius. Contact du Presse :

