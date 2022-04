AFRIQUE Le Rwanda lance le Centre pour la quatrième révolution industrielle et rejoint le réseau mondial

Alwihda Info | Par ANA PR Wire - 4 Avril 2022

La gouvernance des données et les technologies émergentes, telles que la gouvernance des données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, seront des domaines d'intérêt essentiels. Les politiques et les cadres élaborés par le C4IR Rwanda seront partagés et mis à l'échelle par un réseau mondial de centres.

Kigali, Rwanda - Le ministère rwandais des technologies de l'information et de la communication et de l'innovation, en partenariat avec le Forum économique mondial, a lancé aujourd'hui le Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR) au Rwanda.



Les centres pour la quatrième révolution industrielle façonnent de nouvelles politiques et stratégies en matière de gouvernance technologique qui permettent une mise en œuvre et une itération agiles via un réseau en croissance rapide de centres nationaux et infranationaux. Le C4IR Rwanda sera particulièrement axé sur la gouvernance des données, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique.



"Le lancement de ce centre est rendu possible par les investissements que nous avons réalisés, en tant que pays, dans les sciences et les technologies. J'espère que le centre s'appuiera sur ces investissements en faisant de la quatrième révolution industrielle une force égalisatrice, et en apportant des solutions à certains des défis les plus pressants d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'avoir le Forum économique mondial comme partenaire dans cette entreprise cruciale et dans d'autres entreprises", a déclaré le président du Rwanda, Paul Kagame, qui a présidé la cérémonie d'ouverture du centre.



Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, qui s'est joint à la cérémonie par vidéo, a souligné l'importance pour l'Afrique de prendre l'initiative de façonner l'avenir de la gouvernance technologique : "Je n'ai aucun doute sur le fait que le centre annoncera une nouvelle ère pour le Rwanda et le continent. L'innovation et l'esprit d'entreprise sont essentiels pour annoncer la quatrième révolution industrielle. Le travail de nos centres 4IR a toujours été important, mais en cette période de grands bouleversements mondiaux, il est plus crucial que jamais de construire ensemble un avenir meilleur et d'utiliser la technologie pour y parvenir."



Børge Brende, président du Forum économique mondial, a prononcé le discours d'ouverture, dans lequel il a souligné le rôle des réseaux C4IR pour aider les dirigeants à anticiper, comprendre et façonner la trajectoire du changement technologique pour des résultats centrés sur l'homme et la société, afin d'exploiter les technologies convergentes pour créer un avenir inclusif et centré sur l'homme.



"C'est le premier centre à être officiellement lancé en Afrique", a-t-il déclaré. "Cela en dit long sur le leadership du pays lorsqu'il s'agit de faire un bond en avant et d'être visionnaire en matière de nouvelles technologies. Je pense que ce Centre pour la quatrième révolution industrielle du Rwanda jouera un rôle important pour que le Rwanda devienne un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2035. Ce centre, je l'espère, sera un catalyseur essentiel de l'objectif du Rwanda de devenir une société encore plus prospère".



Renforcer les collaborations et l'innovation



Le C4IR Rwanda travaillera avec des parties prenantes du monde entier pour concevoir et piloter de nouvelles approches de la gouvernance technologique dans le pays afin de favoriser l'innovation de manière inclusive et responsable.



"S'appuyant sur les antécédents du Rwanda en matière de réimagination de la réglementation pour les technologies émergentes, le C4IR Rwanda joue un rôle essentiel dans l'accélération responsable de l'adoption technologique", a déclaré Crystal Rugege, directrice générale du Centre pour la quatrième révolution industrielle du Rwanda. "Nous utiliserons le centre comme un catalyseur pour que l'Afrique soit à la tête du monde en façonnant une quatrième révolution industrielle plus inclusive qui répond à nos défis uniques et débloque des opportunités plus équitables pour l'innovation et la croissance qui ont un impact sociétal."



Le C4IR Rwanda a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de la législation rwandaise sur la protection des données et la vie privée, qui a fait date, et dans la co-conception de sa politique nationale en matière d'intelligence artificielle. Plusieurs projets pilotes sont actuellement menés avec le secteur privé sur l'application de l'IA dans les soins de santé pour examiner comment les solutions peuvent être mises à l'échelle et gouvernées de manière responsable.



Un exemple de cette collaboration est l'intégration du cadre Chatbots RESET développé par le Forum économique mondial. Le projet pilote Rwanda AI Triage, dirigé par l'entreprise mondiale de soins de santé Babylon, a adopté ce cadre pour traiter plus de 4 000 consultations médicales quotidiennes par l'intermédiaire de ses centres d'appels. Cela permet aux infirmières de travailler plus efficacement et de prendre des décisions plus rapides pour leurs patients en posant les bonnes questions, en recueillant les informations nécessaires sur les symptômes d'un patient et en leur fournissant des indications pour les aider à choisir la bonne voie de triage. L'intégration d'outils de triage alimentés par l'IA dans ce service a constitué une étape essentielle dans la numérisation du système national de soins de santé.



C4IR Rwanda continuera également à faire progresser son travail dans la gouvernance des données, en se concentrant sur la co-conception de cadres pour les flux de données transfrontaliers et en travaillant avec de multiples parties prenantes pour identifier et combler les lacunes de gouvernance sur l'adoption éthique de l'intelligence artificielle.





