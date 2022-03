Le SG de l’OCI en visite officielle aux pays du Sahel et du Lac Tchad

Le Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, se rend en Afrique pour des visites officielles en République du Tchad et en République du Niger, dans les régions du Sahel et du Lac Tchad.



La visite officielle dans la région du Lac Tchad débutera en République du Tchad, le 1er mars 2022. le Secrétaire Général se rendra ensuite au pays voisin le Niger, où il aura des rencontres avec de hauts responsables gouvernementaux des deux pays, qui lui offriront l’opportunité de les informer des questions importantes inscrites à l’ordre du jour de l’OCI, dont notamment la prochaine session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, prévue à Islamabad, en République islamique du Pakistan et la 15ème Conférence islamique au Sommet, qui se tiendra en Gambie.



Le Secrétaire Général tiendra également des consultations avec les organisations régionales basées au Tchad et visitera la Mission régionale de l’OCI pour les régions du Sahel et du Lac Tchad, ainsi que l’Université islamique du Niger.



Hissein Brahim Taha discutera de la situation sécuritaire et humanitaire dans les régions du Sahel et du Lac Tchad et mettra l’accent sur les efforts de l’OCI et de ses institutions à cet égard. Les discussions porteront également sur la récente signature de l’Accord de siège de la Mission régionale de l’OCI au Niger, qui ne manquera pas de favoriser le gain des défis multiformes auxquels sont confrontés les pays des régions du Sahel et du Lac Tchad.