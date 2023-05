Le SOJEDEV appelle à la justice sociale pour une transition réussie au Tchad

Le Socle des Jeunes pour le Développement (SOJEDEV) a tenu un point de presse ce 1er mai à Sabangali pour célébrer la Fête du Travail.



Sous le thème "La justice sociale, gage de paix et de bonne gouvernance pour une transition réussie et un Tchad réconcilié", le SOJEDEV a appelé à garantir l'égalité des chances et des droits pour toutes les composantes de la société.



Selon BICHARA AHMAT, chargé de communication du SOJEDEV, il est important de veiller à ce que tous les citoyens aient accès aux mêmes opportunités économiques et sociales en créant des emplois décents, en promouvant les droits de l'homme, et en offrant à tous un accès à l'éducation et aux soins de santé.



Créé le 19 mai 2021, le SOJEDEV a pour mission d'éduquer, de former et de sensibiliser sur la lutte contre le VIH/SIDA et les autres infections sexuellement transmissibles, de promouvoir les jeunes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, et de soutenir les activités génératrices de revenus.