Le Sahel constitue une priorité stratégique pour l'UE et ses États membres" : le Conseil adopte des conclusions

Le 13 mai, le Conseil a examiné et adopté des conclusions sur le Sahel. Il y a rappelé que le Sahel constituait une priorité stratégique pour l'UE et ses États membres. Les différentes sessions et réunions prévues durant la semaine du 13 mai témoignent de ce sens des priorités et de l'approche intégrée adoptée par l'UE à l'égard de la région. Les ministres des affaires étrangères ont tenu un débat - qui devrait être axé sur les aspects liés à la sécurité - visant à définir le cadre politique, dans la perspective des échanges de vues auxquels procéderont les ministres des affaires étrangères et de la défense de l'UE le 14 mai avec leurs homologues des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger). Le jeudi 16 mai, les ministres de l'UE chargés du développement débattront de la manière de renforcer la relation à long terme de l'UE avec la région, ainsi que le soutien que l'UE apporte au Sahel.

Les conclusions rappellent que l'UE se tient aux côtés des autorités et des populations du Sahel, qui demeurent confrontées à des défis de diverse nature:

au niveau politique , avec en particulier de graves lacunes en matière de gouvernance, d'état de droit et de protection des droits de l'homme;

, avec en particulier de graves lacunes en matière de gouvernance, d'état de droit et de protection des droits de l'homme; ii) sur le plan sécuritaire , en raison de l'expansion de la menace terroriste, de la violence extrémiste et de la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, le changement climatique ayant un effet négatif sur les ressources naturelles et alimentant les conflits locaux;

, en raison de l'expansion de la menace terroriste, de la violence extrémiste et de la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, le changement climatique ayant un effet négatif sur les ressources naturelles et alimentant les conflits locaux; en matière de développement , avec une pauvreté endémique, une forte croissance démographique et une faible cohésion socioéconomique;

, avec une pauvreté endémique, une forte croissance démographique et une faible cohésion socioéconomique; ces éléments contribuent à l'aggravation de l'insécurité alimentaire, à l'augmentation de la pression migratoire et à la dégradation de la situation humanitaire.

C'est dans ce contexte que des conflits intercommunautaires ont connu une résurgence significative en quelques mois dans plusieurs pays de la région. Relever ces défis et répondre à ces lacunes relève avant tout de la responsabilité des États du Sahel. La communauté internationale les soutient dans les efforts qu'ils déploient.

Lire le texte complet des conclusions du Conseil (http://bit.ly/2JD3CGH)