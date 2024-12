Le Sénégal honore la mémoire des Tirailleurs sénégalais : Une page sombre de l'histoire africaine

Le 1er décembre 2024, le Sénégal a commémoré avec solennité le 80ème anniversaire du massacre de Thiaroye, un épisode tragique de l'histoire coloniale. Des milliers de tirailleurs sénégalais, ayant combattu aux côtés de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, furent froidement exécutés par leurs propres alliés. Cette journée a été l'occasion pour l'Afrique de se souvenir de ces héros méconnus et d'exiger une reconnaissance pleine et entière de leurs sacrifices.





Une cérémonie empreinte d'émotion



La cérémonie, qui s'est tenue au camp militaire de Thiaroye, a rassemblé de nombreuses personnalités africaines. Outre le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour rendre hommage aux victimes. Leurs présences témoignent de l'importance de cette commémoration pour l'ensemble du continent.





Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, représentant le Président Mahamat Idriss Deby Itno, a souligné l'importance de se souvenir de ces événements douloureux pour mieux construire l'avenir. "Les tirailleurs sénégalais ont payé de leur vie pour la liberté et la démocratie. Il est de notre devoir de perpétuer leur mémoire et de lutter contre l'oubli", a-t-il déclaré.





Un mémorial pour l'histoire



L'une des annonces les plus importantes de cette journée a été la décision du président sénégalais de faire ériger un mémorial à Thiaroye. Ce lieu de recueillement sera dédié à tous les tirailleurs sénégalais et à tous les combattants africains tombés au champ d'honneur. Un centre de documentation et de recherche sera également construit pour approfondir les connaissances sur cette période sombre de l'histoire.





Les enjeux de cette commémoration



Cette commémoration revêt une importance particulière à plusieurs titres :



Une réparation symbolique: L'érection d'un mémorial et la création d'un centre de documentation constituent une forme de réparation symbolique envers les victimes et leurs familles.

Un devoir de mémoire: Il est essentiel de transmettre aux générations futures la mémoire de ces événements pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.

Un appel à l'unité africaine: Cette commémoration souligne l'unité du continent africain face à un passé commun marqué par la colonisation et les injustices.





Le massacre de Thiaroye est une blessure ouverte dans l'histoire de l'Afrique. En commémorant cet événement, le Sénégal et l'ensemble du continent africain affirment leur volonté de tourner la page et de construire un avenir fondé sur la justice, la réconciliation et le respect de la dignité humaine.