Le Tchad, 33ème importateur de champagne en Afrique

En 2019, le Tchad a été un faible importateur de bouteilles de champagne. Selon le rapport du Comité interprofessionnel du vin de Champagne, le Tchad se classe à la 31ème place (sur 37 pays du continent recensés). Il a importé 1008 bouteilles pour une valeur de 18.644 euros (environ 12,2 millions de Francs CFA).



En Afrique centrale, le Tchad est le plus faible importateur. Il est devant la Zambie, les Comores, la Sierra Leone et l'Ouganda.



L'Afrique du Sud (1.078.754 bouteilles), le Nigeria (569.440 bouteilles) et la Côte d'Ivoire (348.955 bouteilles) sont en tête des pays africains.



L'Afrique représente 1,24% du volume global des importations, soit 3.693.756.bouteilles en 2019.