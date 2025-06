Le Tchad à l'honneur au Festival International des Cultures Sahariennes en France

L'Office National de Promotion du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONPTA) assure la représentation tchadienne, avec la participation de sa Directrice Marketing et Communication et de son Directeur des Aménagements et du Suivi du Métier Touristique.







Cette présence vise à mettre en lumière les vastes richesses culturelles, artisanales et touristiques du Tchad. Le programme du festival comprend des parades de dromadaires, des expositions, des conférences et des spectacles, offrant une vitrine exceptionnelle de la diversité saharienne.







Le FICSA représente une opportunité unique de promouvoir le patrimoine tchadien sur la scène internationale et de renforcer les liens culturels entre les peuples sahariens.