Un des moments forts de la conférence a été la rencontre et l'échange entre le Dr. Batalingaya et le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Cette discussion a permis de mettre en lumière les défis spécifiques et les priorités du Tchad, et de renforcer l'engagement de l'ONU à soutenir les efforts de développement du pays.





Cette participation du Tchad à la conférence témoigne de l'importance de la coopération internationale pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).