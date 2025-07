Le Tchad accueille la 47ᵉ session du CAMES : Un rendez-vous majeur pour l’enseignement supérieur africain

Créé en 1968, le CAMES regroupe 19 États membres et pilote plusieurs programmes statutaires, parmi lesquels les concours d’agrégation et les CCI. Ces assises permettent aux enseignants-chercheurs et chercheurs d’être évalués par leurs pairs en vue de leur inscription sur les listes d’aptitude aux différentes fonctions de l’enseignement supérieur et de la recherche.



Dans son intervention, Tom Erdimi, ministre d'État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, a salué le choix du Tchad pour accueillir cette session, y voyant une marque de confiance et d’estime. Il a également mis l’accent sur la nécessité d’outiller la jeunesse africaine pour en faire la relève, tout en appelant au respect scrupuleux du code d’éthique et de déontologie du CAMES.



Pour sa part, le Pr Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES, a souligné le caractère symbolique de cette session. Il a rappelé que la relance des CCI en 1976 au Tchad marque près d’un demi-siècle depuis la signature de l’accord fondateur de ce programme phare.



Défis et perspectives pour l’enseignement supérieur africain



Cette session constitue une plateforme de réflexion stratégique sur les enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Les travaux porteront notamment sur le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs, la qualité de la formation universitaire et la consolidation de la coopération régionale.



En accueillant cette 47ᵉ session, le Tchad affirme son engagement en faveur du développement du capital humain et de l’excellence scientifique dans l’espace CAMES. Les recommandations issues des travaux contribueront à consolider l’intégration académique régionale et à dynamiser la recherche scientifique en Afrique.