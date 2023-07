Le Tchad au 84ème rang du classement des passeports les plus puissants au monde

Pour la première fois en cinq ans, le Japon a été détrôné de la première place du Henley Passport Index pour passer à la 3ème place, selon le dernier classement réalisé sur la base des données exclusives et officielles de l'Association internationale du transport aérien (IATA).



Désormais, c’est Singapour qui délivre officiellement le passeport le plus puissant au monde, permettant à ses citoyens de visiter 192 destinations sur 227 dans le monde sans visa.



L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se hissent toutes à la 2ème place avec un accès sans visa à 190 destinations, et les détenteurs d'un passeport japonais rejoignent la position de six autres pays : l'Autriche, la Finlande, la France, le Luxembourg, la Corée du Sud et la Suède, en 3ème place avec accès à 189 destinations sans visa préalable.



Le Royaume-Uni semble avoir finalement inversé la tendance après une baisse de six années consécutives en regagnant deux places dans le dernier classement pour passer à la 4ème place, une position que le pays a occupé pour la dernière fois en 2017.



Les États-Unis, en revanche, poursuivent depuis maintenant une décennie, leur dégringolade dans le classement de l'indice, chutant de deux places supplémentaires à la 8ème place avec un accès sans visa à seulement 184 destinations. Il y a près de dix ans, en 2014, le Royaume-Uni et les États-Unis occupaient conjointement la 1ère place de l'indice, mais ont suivi depuis une trajectoire descendante.



L'Afghanistan reste bien ancrée au bas du Henley Passport Index, avec un score d'accès sans visa de seulement 27, suivi de l'Irak (29) et de la Syrie (30), ces trois pays délivrant les passeports les plus faibles au monde. Au cours des 18 années de l'histoire du classement, la tendance générale a été vers une plus grande liberté de voyager, le nombre moyen de destinations auxquelles les voyageurs peuvent accéder sans visa ayant presque doublé, passant ainsi de 58 en 2006 à 109 en 2023.



Cependant, l'écart de mobilité mondiale entre ceux qui se trouvent au sommet de l'indice et ceux qui se trouvent en bas de celui-ci est à présent plus large qu'il ne l'a jamais été, avec Singapour en tête du classement, ce pays pouvant accéder sans visa à 165 destinations de plus que l'Afghanistan.