Le Tchad célèbre la Journée internationale de la fille : sensibilisation pour l'égalité des sexes

Selon Djimet Catherine, Coordinatrice du Centre d'Insertion des Filles en Déperdition Scolaire, l'objectif de cette journée est de soutenir l'amélioration des perspectives d'avenir des jeunes filles en sensibilisant les communautés sur les inégalités de genre.



Un éventail d'activités est prévu dans le cadre de cette journée, notamment une exposition d'œuvres réalisées par des groupements de femmes, des discussions sur la participation des agricultrices à la promotion de la scolarisation des filles et à leur maintien à l'école face au mariage précoce et à ses conséquences, une formation sur les violences basées sur le genre et les règles d'accès à la terre, ainsi que la participation de filles et de femmes modèles, accompagnées de jeux-concours permettant aux jeunes filles venues de diverses localités de remporter de nombreux lots, notamment des fournitures scolaires.