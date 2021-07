Le Tchad célèbre pour la première fois la Journée nationale du patrimoine

Des membres du gouvernement, des représentants d'organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie de lancement de la journée nationale du patrimoine.



Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels, Netcho Abbo, s'est félicité des efforts fournis par ses collaborateurs. "Cette journée se tient à l'occasion de la commémoration de la première édition de la Journée nationale du patrimoine", a-t-il précisé.



La ministre de la culture et de la Promotion de la diversité, Achta Djibrine Sy, explique que "le gouvernement de la République du Tchad, par un décret n° 155 du 9 février 2021, a institué la journée nationale du patrimoine que nous célébrons cette année pour la première fois".



"Conserver, préserver, sauvegarder et promouvoir notre niche et diversifier patrimoine culturel national demeure un défi pour notre vivre ensemble. En tant que citoyens et citoyennes du Tchad, de l'Afrique et du monde, nous devons nous inviter individuellement et collectivement afin de relever le défi multidimensionnel pour la conservation et la promotion de ce patrimoine", a ajouté la ministre Achta Djibrine Sy.



Après les différentes allocations, le coordonnateur adjoint de la Maison des patrimoines culturels, Idriss Chahallah Allatchi, a fait une présentation générale des activités réalisées avec l'appui des partenaires.



La Maison des patrimoines culturels du Tchad est un organisme public à caractère administratif et à vocation technique et scientifique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion.