Le Tchad cherche à renforcer son économie grâce à un consortium de banquiers internationaux

Dans son allocution, le directeur général de la banque d'investissement, Fritz Gerald Zephir, a souligné que sur l'invitation du ministre de la Prospective et de l'Économie numérique, un consortium global s'est rendu au Tchad pour booster l'économie du pays. Ce consortium est constitué de l'Inde, des Émirats Arabes Unis, du Canada et de quelques pays d'Europe. Le but est de venir voir les différentes opportunités et les objectifs du Plan National de Développement (PND) du Tchad et de voir les points y relatifs avec leurs domaines d'intervention.



L'équipe de ces investisseurs attend du gouvernement tchadien, particulièrement du ministre de la Prospective et de l'Économie, de leur présenter tous les plans du programme national de développement afin de voir dans quelle mesure ce consortium peut intervenir pour soutenir l'État tchadien de manière à renforcer d'une manière ou d'une autre le tissu socio-économique.



Du fait que ces entreprises mettent leurs actions en commun, elles forment un groupe de banque d'investissement international intervenant dans le secteur du logement social, de l'agriculture et des hautes technologies. Le Tchad peut bénéficier de ce consortium pour tirer profit de ses potentialités.